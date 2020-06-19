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ФАС опровергла смягчение норм закона по предустановке ПО для Apple и других компаний

Ранее газета "Коммерсантъ" писала, что служба планирует пойти на уступки, поскольку это потенциально позволит совместить ведомство с работой закрытой экосистемы Apple
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© Дмитрий Рогулин/ТАСС

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опровергла возможность смягчения норм закона по предустановке отечественного ПО для всех компаний, в том числе и для компании Apple, сообщается на сайте ведомства.

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"Никому из участников рынка проектом не предоставляется преимущественных условий, в том числе компании Apple, и ни смягчений требований, ни специальных условий в проект не вносилось", - комментирует ситуацию ФАС.

Как писала газета "Коммерсантъ", служба планирует пойти на уступки в требованиях по предустановке отечественного софта для ряда компаний, особенно для компании Apple. По данным издания, это потенциально позволит совместить ведомство с работой закрытой экосистемы Apple.

Законопроект вступит в силу с января 2021 года. В новой версии документа можно не предустанавливать приложения целиком, а показывать только окно на этапе активации смартфона или иконки для скачивания приложений.

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