Авиакомпания Latam приостанавливает действие трудовых договоров в Колумбии

БОГОТА, 19 июня. /ТАСС/. Чилийская авиакомпания Latam, являющаяся крупнейшей в Южной Америке по количеству перевозок пассажиров, объявила о том, что с 18 июня приостанавливает действие трудовых договоров своих сотрудников в колумбийском филиале в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса. Об этом в четверг сообщил исполнительный директор Latam Colombia Сантьяго Альварес.

"Это трудное решение, но необходимое в условиях неопределенности, которая сохраняется относительно возобновления воздушных операций в стране", - приводит слова Альвареса радиостанция La FM. Он также добавил, что приостановка действия договоров вводится на неопределенный срок.

Как подчеркнул глава колумбийского филиала, заработная плата всех сотрудников была урезана на 50% в апреле, мае и июне.

Накануне авиакомпания объявила о закрытии филиала в Аргентине и прекращении полетов внутри страны.

Ранее исполнительный директор Latam Роберто Альво сообщил, что из-за ограничений, введенных в связи с пандемией, авиакомпания сократила количество осуществляемых пассажирских рейсов на 95%. В мае компания попросила предоставить ей защиту от кредиторов на основании 11-й главы закона о банкротстве США, позволяющей проводить реорганизацию деятельности.