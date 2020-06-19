Азербайджан планирует в ближайшее время начать поставки газа в ЕС

БАКУ, 19 июня. /ТАСС/. Азербайджан в ближайшее время начнет поставки газа в страны - члены Евросоюза. Об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая в четверг на саммите ЕС и "Восточного партнерства", который прошел в режиме видеоконференции.

"Около 15 лет Азербайджан является надежным поставщиком нефти на европейские рынки. В ближайшее время мы начнем поставлять в страны - члены Европейского союза природный газ", - сказал Алиев, текст выступления которого распространила пресс-служба главы государства. По его словам, Азербайджан инициировал и финансировал строительство Южного газового коридора (ЮГК), представляющего собой интегрированную трубопроводную систему протяженностью 3,5 тыс. км, которая соединит страну с рынками ЕС. "Южный газовый коридор - проект энергетического сотрудничества, энергобезопасности и диверсификации", - подчеркнул Алиев.

Он отметил, что Евросоюз является основным торговым партнером Азербайджана: на долю стран сообщества приходится почти 50% торговли республики. Президент также сообщил, что переговоры по новому соглашению о партнерстве с ЕС вступили в завершающую фазу, а текст документа уже согласован на 90%.

Он отметил, что принятые в республике меры по борьбе с пандемией нового коронавируса позволили сохранить ситуацию под контролем и удержать потери на минимальном уровне. Алиев напомнил, что его страна добровольно выделила Всемирной организации здравоохранения на борьбу с пандемией $10 млн. Кроме того, Баку оказал гуманитарную помощь 29 государствам. "Мы планируем продолжить эту работу", - заключил азербайджанский лидер.

ЮГК протянется от Баку до юга Италии через территорию Грузии, Турции, Греции и Албании. Он включает Южнокавказский, Трансанатолийский и Трансадриатический трубопроводы. Пропускная способность ЮГК составит 16 млрд куб. м газа, из которых 6 млрд останутся в Турции, а 10 млрд будут направляться на юг Европы. Начало коммерческих поставок азербайджанского энергоносителя в Европу по ЮГК запланировано на конец 2020 года. Основным источником газа для ЮГК считается морское газоконденсатное месторождение Шах-Дениз на Каспийском море с запасами 1,2 трлн куб. м.

Лидеры 27 стран Евросоюза и шести государств - участников программы "Восточное партнерство", которая охватывает Азербайджан, Армению, Белоруссию, Грузию, Молдавию и Украину, провели в четверг совещание в формате видеоконференции. Они обсудили три темы: борьбу с пандемией и ее последствиями, стратегическую важность "Восточного партнерства", а также долгосрочные задачи этой программы.