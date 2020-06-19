Резидент свободного порта Владивосток наладил доставку морем скоропортящихся продуктов

ВЛАДИВОСТОК, 19 июня. /ТАСС/. Резидент свободного порта Владивосток компания "Гермес-Марин" организовала перевозки скоропортящихся продуктов питания морским транспортом, основными заказчиками являются дальневосточные рыбодобывающие компании, работающие в Охотском море. Об этом сообщила пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ).

"Для этого [реализации проекта] инвестор приобрел рефрижераторное судно. Основными заказчиками услуг резидента СПВ являются дальневосточные рыбодобывающие компании, ведущие промысел в Охотском море. Также судно способно перевозить охлажденное и замороженное мясо, овощи и фрукты. Из общего объема услуг половина приходится на международные морские перевозки", - сообщила пресс-служба.

Рефрижераторное судно компании перевезло уже более 6,1 тыс. тонны продукции. Объем инвестиций резидента составил 91,2 млн рублей, на морском судне и в офисе компании создано 20 рабочих мест. Реализовывать проект помогает преференция, позволяющая применять пониженные тарифы страховых взносов.

Всего на данный момент резиденты свободного порта Владивосток инвестировали в экономику Дальнего Востока около 145,3 млрд рублей и создали более 15,3 тыс. рабочих мест. В общей сложности сегодня в регионе 1941 резидент этого экономического режима реализует проекты на сумму свыше 951,7 млрд рублей, что позволит трудоустроить 91,8 тыc. дальневосточников.