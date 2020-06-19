Небольшие фермы Хабаровского края получат в этом году 176 млн рублей

ХАБАРОВСК, 19 июня. /ТАСС/. Фермеры в Хабаровском крае получат в 2020 году поддержки на 176 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила начальник отдела работ с малыми формами хозяйствования агропромышленного комплекса министерства сельского хозяйства, торговли пищевой и перерабатывающей промышленности региона Галина Подузова.

Президент России Владимир Путин в мае поручил подготовить дополнительные меры поддержки фермеров. В частности, правительство России должно рассмотреть вопрос о льготных тарифах на электричество для малых фермерских хозяйств, а Минпромторг и Минсельхоз подготовить меры по расширению сбыта их продукции.

"В крае оказывается три вида грантовой поддержки крестьянско-фермерским хозяйствам. В общей сложности в этом году фермеры получат порядка 176,1 млн рублей", - сказала Подузова.

Она уточнила, что для созданных в этом году ферм выделяется от 3 до 6 млн рублей на "агростартапы". Начинающие сельхозпроизводители смогут получить 26,4 млн рублей. Уже несколько человек, которые собираются строить теплицы по выращиванию томата и огурца, разводить коров, подали заявки. В регионе также поддерживают семейные фермы, им выделяют до 30 млн рублей. Идет прием документов от желающих получить такие гранты. Всего на это направление запланировано 61,5 млн рублей.

"На развитие животноводческих ферм молочного направления грантовый конкурс уже проведен. Среди пяти фермеров из разных районов края распределили 88,2 млн рублей", - сказала Подузова.

Она отметила, что в прошлом году небольшие фермерские хозяйства получили поддержки на 197 млн рублей, сумма этого года меньше из-за сократившегося финансирования программ из федерального и регионального бюджетов. В крае создано и работает более 490 крестьянских фермерских хозяйств, они ежегодно увеличивают объемы производства овощей, молока и мяса примерно на 10% за счет грантовой поддержки. Помимо этого, в регионе 70 тыс. личных подсобных хозяйств.

Краевая ярмарка

Продукцию с местных ферм можно приобрести на ярмарках. По данным с сайта регионального правительства, 20 июня на площадке рядом с ареной "Ерофей" в Хабаровске начнет работу краевая сельскохозяйственная ярмарка выходного дня. Она организована в рамках поручений президента по поддержке фермеров на выгодных для них условиях. На организацию ярмарки на 48 торговых мест выделили субсидию из краевого бюджета, фермеры смогут выставлять свою продукцию за минимальную плату - 160 рублей в день. Овощи, картофель, зелень, ягоды, мясо и молоко будут продавать еженедельно по выходным. Главным условием работы ярмарки является соблюдение всех санитарных требований, масочного режима.