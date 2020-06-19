В Минпромторге сообщили, что производители РФ готовы экспортировать 200 млн масок в месяц

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Более 20 российских производителей хотят экспортировать медицинские маски, декларируемые объемы поставок составляют около 200 млн штук в месяц, сообщили ТАСС в Минпромторге РФ.

"На данный момент в экспорте заинтересованы более 20 отечественных производителей, их общая готовность к поставкам продукции на экспорт составляет порядка 200 млн медицинских масок в месяц", - сказали в пресс-службе министерства. Компании уже получают запросы на поставку, добавили в Минпромторге.

В ведомстве также сообщили, что российские компании могут начать экспорт антисептиков и дезинфицирующих средств в США, Китай, Великобританию и ряд других стран. Компании потенциально готовы к зарубежным поставкам до 3,5 млн литров антисептиков и 25 тыс. тонн дезинфицирующих средств.

"География планируемых экспортных поставок обширна - экспортировать дезинфицирующие средства российские компании наряду со странами ЕАЭС планируют в страны СНГ, США, Китай, Филиппины, Великобританию, Грузию, Иран и другие страны", - сказали в пресс-службе министерства.

В Минпромторге отмечают, что намерены содействовать производителям в получении сертификатов, необходимых для выхода на новые рынки, также министерство с Российским экспортным центром прорабатывают вопрос о получении на продукцию сертификатов свободной продажи.

До начала пандемии в РФ ежедневно производилось около 40 тыс. литров антисептиков, теперь российские предприятия выпускают 380 тыс. литров в сутки.

Экспорт за пределы ЕАЭС

В начале июня правительство РФ разрешило Минпромторгу принимать решения об экспорте средств индивидуальной защиты, в том числе масок, а также медицинских изделий, за пределы Евразийского экономического союза. Разрешение начинает действовать с 18 июня, уточнили в министерстве.

В частности, в "Росхимзащите" Ростеха ТАСС сообщили, что во взаимодействии с Минпромторгом прорабатывают возможности экспорта средств индивидуальной защиты, в том числе защитных комбинезонов, дезинфицирующих средств, антисептиков и масок российского производства.

Минпромторг готовится к выдаче соответствующих подтверждений о возможности вывоза указанной продукции в третьи страны. Министерство также разработало и разослало в торгпредства РФ каталог продукции заинтересованных экспортеров медицинских масок, уточнили в пресс-службе.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров объяснял, что РФ полностью обеспечивает себя масками и антисептиками и готова к их экспорту. По данным министерства, за период пандемии РФ нарастила выпуск медицинских масок в 10 раз - нормативная среднесуточная потребность составляет почти 6 млн штук, тогда как объем их выпуска достиг 6 млн штук в сутки, к началу июля 2020 года увеличится до 9,5 млн штук, а к 1 августа - до 11 млн штук.

В настоящее время вывоз из ЕАЭС дезинфицирующих средств, масок, респираторов и средств индивидуальной защиты разрешен только по разрешению соответствующего ведомства государства, государства - члена союза. Ограничение действует до 30 сентября.