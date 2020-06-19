Глава МВФ допустила позитивные изменения в мировой экономике после пандемии

НЬЮ-ЙОРК, 19 июня. /ТАСС/. Распространение нового коронавируса нанесло серьезный ущерб мировой экономике, но, возможно, что в процессе восстановления в ней произойдут позитивные изменения. Об этом заявила в четверг директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, выступая на видеоконференции, организованной журналом Time .

Говоря об экономическом ущербе от распространения вируса в мире, она отметила: "Это действительно небывалый кризис". Как подчеркнула Георгиева, "170 стран завершат 2020 год в условиях, когда их экономики будут меньше, чем в начале года". Вместе с тем она констатировала, что "кризис предоставляет уникальную возможность".

"Для восстановления экономики нам придется активно принимать меры налогово-бюджетного стимулирования, - пояснила директор-распорядитель МВФ. - У нас есть возможность сделать так, чтобы после этого мир стал более экологически чистым". Георгиева подчеркнула, что для этого нужно инвестировать в те сферы, которые обеспечивают экономический рост "при низком уровне выбросов углекислого газа". Кроме того, по словам главы фонда, восстановление экономики возможно осуществлять таким образом, чтобы это способствовало искоренению "бедности и неравенства".

"Мы можем сделать так, чтобы это было великое возрождение", - сказала Георгиева. Она отметила, что при принятии мер по стимулированию экономики следует "уделять внимание небольшим и средним компаниям, предотвратить массовое банкротство среди них".

Глава МВФ констатировала, что "цифровая отрасль определенно выиграла" в условиях пандемии. По словам Георгиевой, в связи с этим следует рассмотреть возможность изменения структуры налогообложения компаний, которые работают в этой сфере.