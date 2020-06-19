В ФРС допустили влияние пандемии на экономику США как минимум до конца года

НЬЮ-ЙОРК, 19 июня. /ТАСС/. Негативное влияние на экономику США последствий пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом, будет сохраняться по меньшей мере до конца текущего года. С таким прогнозом выступил в четверг глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса (штат Миннесота) Нил Кашкари, выступая на онлайн-форуме Rural Equitable Development.

"По моему мнению, основной сценарий сводится к тому, что мы будем наблюдать вспышки [распространения инфекции], вторые волны и тому подобное до конца текущего года, пока не будет найдено лечение или какая-либо форма вакцины, или пока не будет введено широкомасштабное тестирование, а нам до этого еще далеко, - приводит слова Кашкари агентство Reuters. - Это означает, что восстановление нашей экономики будет, скорее всего, более тяжелым и сдержанным".

В среду глава Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка, Джером Пауэлл заявил на слушаниях в комитете по банковским, жилищным и городским делам Сената Конгресса США, что сохраняется "существенная неопределенность относительно сроков и силы восстановления" экономики США. По его словам, во многом это объясняется неопределенностью вокруг течения заболевания, вызываемого коронавирусом. В связи с этим он предупредил об угрозе долгосрочного ущерба американской экономике.

В начале июня глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу заявил, что экономика США быстро восстанавливается после резкого кратковременного экономического спада, вызванного ситуацией вокруг пандемии нового коронавируса. По его оценкам, речь идет об "экономическом росте на 20% в третьем и четвертом кварталах".