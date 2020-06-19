"Известия": РСПП предложил ввести в регионах мораторий на курортные сборы

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает ввести мораторий на взимание курортного сбора в регионах, которые начали это делать. Как сообщает газета " Известия " со ссылкой на письмо главы союза Александра Шохина премьер-министру Михаилу Мишустину, речь идет о Ставрополье, Краснодарском и Алтайском краях.

Как следует из документа, для восстановления экономики и дальнейшего роста предприятий туристического и гостиничного бизнеса необходимы меры господдержки, а также помощь по созданию и стимулированию спроса. При этом в РСПП не уточнили, на какое время они предлагают прекратить внимание сбора.

Закон о введении курортного платежа принят в июле 2017 года. В конце апреля 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий право субъекта РФ приостановить взимание курортного сбора на территории отдельных или всех муниципальных образований. Цель - избежать расходов на администрирование сбора при отсутствии поступлений.

В пресс-службе губернатора Ставропольского края рассказали газете, что всего за год от уплаты курортного сбора поступило 55,2 млн рублей. В Ессентуках, Железноводске, Кисловодске и Пятигорске сбор продолжается. В пресс-службе Алтайского края заявили, что отказываться от взимания курортного сбора в этом году не планируют.

Вместе с тем в Краснодарском крае - основном курортном регионе России, куда в прошлом году турпоток составил порядка 17,3 млн отдыхающих, из-за пандемии коронавируса уже ввели мораторий на взимание курортного сбора до конца 2020 года. Соответствующую инициативу губернатора Вениамина Кондратьева краевые депутаты поддержали в конце мая.

По данным "Известий", РСПП также предлагает преференции для туристических и гостиничных организаций. Так, предлагается освободить от уплаты налогов предприятия туриндустрии с I квартала 2020 года до 30-го дня с даты отмены установленных ограничений, предоставив каникулы или возможность снижения ставки по единому социальному налогу, а также - отсрочить выплаты в соцфонды в размере 50% от страховых платежей при сохранении рабочих мест в организациях. В письме РСПП затрагивает и вопросы компенсации компаниям затрат на вынужденные отпуска сотрудников, меры продления моратория проверки, возможности отсрочки введения новых законодательных норм, а также возможность пролонгации действия лицензий гостиничного бизнеса до 2021 года.