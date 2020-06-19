"Норникель" продаст австралийский проект Honeymoon Well гиганту BHP Billiton

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Крупнейший мировой производитель палладия и высокосортного никеля компания "Норникель" заключила соглашение о продаже перспективного месторождения Honeymoon Well, расположенного в Западной Австралии. Покупателем выступает BHP Billiton Nickel West Pty Ltd, дочернее предприятие BHP Group Limited, сообщается на сайте компании.

Как говорится в сообщении, помимо Honeymoon Well, проект включает в себя два совместных предприятия Albion Downs North и Jericho, которые пока находятся на стадии геологоразведки, но BHP Billiton Nickel West Pty Ltd уже принадлежит по 50% от каждого предприятия.

"С продажей никелевого проекта Honeymoon Well мы завершаем реализацию стратегии выхода из австралийских активов, что позволяет компании полностью сосредоточиться на развитии первоклассных активов в России. Мы признательны BHP за сотрудничество в рамках австралийских СП и высоко ценим нацеленность нашего партнера на закрытие сделки в кратчайший срок", - прокомментировал руководитель блока стратегии и управления стратегическими проектами, логистики и ресурсного обеспечения "Норникеля" Сергей Дубовицкий. При этом сумма сделки не раскрывается.

Отмечается также, что в качестве финансового советника "Норникеля" в данной сделке выступал Citigroup.