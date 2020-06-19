СМИ: Sinopec установила на востоке Китая самый большой в мире реактор гидрирования

ШАНХАЙ, 19 июня. /ТАСС/. Китайская нефтехимическая компания Sinopec успешно завершила в городе Чжоушань (восточная провинция Чжэцзян) установку самого крупного в мире реактора гидрирования остатков шламового слоя. Об этом сообщает в пятницу агентство "Синьхуа".

Спроектированный одной из дочерних компаний Sinopec реактор гидрирования весит 3 025 тонн, что эквивалентно 17 голубым китам - самым крупным животным на Земле, указывает агентство. Его высота составляет 72 метра, что сопоставимо с 26-этажным зданием. Соответствующее оборудование, приводит агентство заявление компании, является ключевым в проекте по интеграции нефтепереработки и химии для компании Zhejiang Petroleum & Chemical.

Как сообщает агентство, при его установке применялась скользящая гидравлическая подъемная система грузоподъемностью до 5,2 тыс. тонн в сочетании с гусеничным краном, который способен поднимать до 2 тыс. тонн. Таким образом, сообщает агентство, был установлен еще и рекорд в стране по подъему тяжелого оборудования.