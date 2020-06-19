Цена нефти Brent превысила $42 за баррель

ТАСС, 19 июня. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 1,3% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла $42,05 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки по состоянию на 06:00 мск.

В последний раз стоимость нефти данного сорта находилась выше уровня в $42 за баррель 8 июня текущего года.

По состоянию на 06:30 мск нефть марки Brent снижалась на 0,75% - до $41,82 за баррель. В свою очередь нефть сорта WTI торговалась на уровне $39,31 за баррель, что на 0,67% выше уровня закрытия предыдущих торгов.