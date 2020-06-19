На Кубани до конца лета появится крупнейший в России центр винного туризма

КРАСНОДАР, 19 июня. /ТАСС/. Один из крупных в РФ винных холдингов "Ариант" откроет в Краснодарском крае до конца лета собственный центр винного туризма стоимостью более 2 млрд рублей, сообщил ТАСС управляющий акционер группы компаний Александр Кретов. В пресс-службе министерства сельского хозяйства региона уточнили, что это будет самый большой в России подобный объект.

"Центр энологии создается на действующем заводе первичного виноделия в станице Тамань. Инвестиции в реконструкцию в 2020-2021 годах составят 2,5 млрд рублей, инвестор - винная группа компаний "Ариант". Основной объем работ завершится в июле-августе 2020 года", - сказал Кретов.

В центре туристы смогут наблюдать за основными этапами переработки винограда, увидеть процессы приготовления вина, посетить современный дегустационный зал, гастрономический ресторан и мини-парк. В производственной части завода в данный момент идет масштабное и планомерное увеличение мощностей.

"Приобретаются 30 ферментаторов высотой 18,6 м и объемом 200 тонн, которые будут использованы для брожения сусла в сезон и для хранения и обработки виноматериалов в межсезонье. Уникальность данного проекта, прежде всего, в его масштабе: впервые ферментаторы такого объема поставляются в Россию в уже изготовленном виде", - сказал Кретов, отметив, что будет создано новое сезонное отделение физико-химической лаборатории, в которой будет установлено инновационное оборудование.

В пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства ТАСС сказали, что "таких крупных объектов в России пока нигде нет". "Благодаря центру можно будет ближе познакомиться с историей виноделия и применяемыми технологиями в отрасли. Кубань в этом преуспела, нам действительно есть, что рассказать о местном виноделии", - добавили в пресс-службе.

В 2017 году сообщалось, что холдинг "Ариант" к 2020 году построит в Анапе Краснодарского края завод по переработке винограда. В 2020 году запустят в эксплуатацию центр энологии и винного туризма, а завод будет оснащен оборудованием, которое позволит увеличить суммарные мощности компании почти в полтора раза, до 120-150 млн бутылок в год.

О винном туризме на Кубани

Кубань - регион, в котором на протяжении последних лет идет активное развитие агротуризма, частью которого являются объект энологии. Губернатор Вениамин Кондратьев в конце 2019 года сообщил, что количество туристов, посетивших объекты агротуризма за год, увеличилось на 10%, до 600 тыс. человек.

На Кубани существует несколько комплексных маршрутов по винодельням, к примеру - "Винные дороги Боспорского царства", куда вошли семь виноделен региона. Среди крупных производств туристы могут посетить винодельни Мысхако, Абрау-Дюрсо и Лефкадия.