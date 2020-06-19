Стройки на федеральные средства в Бурятии будет контролировать новая организация

УЛАН-УДЭ, 19 июня. /ТАСС/. В Бурятии появится специальная организация по контролю за строительством объектов, финансируемых за счет государственных средств. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе республиканского Минстроя.

Регионам Дальнего Востока из федерального бюджета выделяется так называемая единая субсидия - средства на соцразвитие центров экономического роста. Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручал проанализировать риски того, что часть работ по строящимся в округе на федеральные средства соцобъектам не будет выполнена в срок, и предложить варианты перераспределения средств.

"Минстрой Бурятии вносит соответствующие изменения в региональный закон "О градостроительном уставе Республики Бурятия". После вступления изменений закона в силу контролировать строительство объектов на федеральные средства будет орган исполнительной власти республики, осуществляющий функции по выработке и реализации госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства или подведомственный указанному органу государственное учреждение", - сообщили в министерстве.

Проверяться будет как ход работ, так и то, какие материалы используются. Контроль за стройками есть и сейчас, но его система недостаточно эффективна, признают в Минстрое Бурятии. "Мы тщательно прорабатываем алгоритмы контроля и взаимодействия по вертикали и горизонтали, - цитирует пресс-служба слова министра строительства Бурятии Николая Рузавина. - Эти механизмы должны привести в идеале к повышению эффективности контроля над строительством, а значит к повышению качества строительства".

Изменения не коснутся города Улан-Удэ. Здесь строительный контроль осуществляет муниципальное учреждение "Улан-Удэ Стройзаказчик".

В 2019 году в РФ началась реализация национальных проектов, федеральных проектов, мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Республики Бурятия на 2019-2021 годы на средства единой дальневосточной субсидии. В районах Бурятии строятся детские сады, школы, дома культуры и другие социальные объекты.