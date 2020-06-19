Бизнесу Севастополя одобрили кредиты на выплату зарплат на сумму более 0,5 млрд рублей

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Сумма кредитов на выплату заработной платы, одобренных малому и среднему бизнесу Севастополя, превысила 0,5 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе отделения Банка России в Севастополе.

"По программе "Кредиты на зарплату под 0%" севастопольским МСП одобрено около 250 обращений на сумму более 530 млн рублей. Фактически предоставлено уже больше 90 кредитов на сумму около 18 млн рублей", - говорится в ответе на запрос ТАСС.

Уточняется, что севастопольские предприниматели активно пользуются и другими формами поддержки, введенными из-за ситуации с коронавирусом. В частности, одобрены 403 заявки на реструктуризацию кредитов общей суммой около 4 млрд рублей (всего таких обращений уже около 550). За кредитными каникулами субъекты МСП обращались более 460 раз, одобрение получили около 350 заявок на сумму почти 1,5 млрд рублей.

Также, добавили в пресс-службе, поступают сотни заявок от физических лиц: 700 обращений касались изменения условий по потребительским кредитам (одобрено более 400), реструктуризация автокредитов одобрена в 39 из 89 случаев, по кредитным картам - почти 500 из 644 обращений, незначительное количество заявок (около 1,5%) касалось ипотеки. По данным на начало июня, были одобрены почти 70% обращений, однако по некоторым принято решение об отказе.

"В предоставлении льготной отсрочки отказано 535 заявителям из числа физлиц и бизнеса. Основная причина отказа - превышение установленного правительством максимального размера кредита или, в случае бизнеса, несоответствие сферы деятельности перечню наиболее пострадавших в результате пандемии отраслей экономики. Часть обращений еще находится на рассмотрении. Также заемщик может получить отказ, если не подтвердит факт снижения дохода и не предоставит документы, или же предоставленные документы не подтверждают факт снижения дохода", - пояснили в пресс-службе.

Льготные кредиты

Чтобы поддержать россиян и бизнес в ситуации с коронавирусом на федеральном уровне был принят ряд мер, касающихся появления льготных кредитов или смягчения требований по уже выданным займам. В частности, правительство РФ запустило программу по выдаче беспроцентных кредитов на выплату зарплаты предприятиям из наиболее пострадавших отраслей. Объем кредита рассчитывается из одного МРОТ (сегодня в РФ это 12 130 руб.) на каждого сотрудника в штате компании.

Президент Владимир Путин 3 апреля подписал закон о праве граждан, индивидуальных предпринимателей, а также представителей малого и среднего бизнеса, пострадавших из-за эпидемии коронавируса, на кредитные каникулы. Заемщики могут до 30 сентября обратиться к кредитору с требованием установить кредитные каникулы до шести месяцев, если их доходы за предшествующий месяц снизились на 30% и более по сравнению со среднемесячными доходами предыдущего года.

Также с 1 июня банки начали выдавать компаниям, работающим в отраслях, которые признаны пострадавшими от пандемии коронавируса, кредиты под 2% годовых. В случае сохранения компанией не менее 90% штата сотрудников государство погасит 100% задолженности перед банком. Если компания сохранит количество сотрудников на уровне 80% и более, то будет списано 50% долга и процентов по нему.