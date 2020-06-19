Свыше 500 тыс. авто зарегистрированы в РФ с начала года без выдачи пластин с госзнаками

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Свыше 500 тыс. автомобилей зарегистрировано в подразделениях ГИБДД с начала этого года без фактической выдачи пластин государственных регистрационных знаков, по желанию автовладельцев, функцию по изготовлению пластин взяли на себя уполномоченные организации. Об этом ТАСС сообщили в Госавтоинспекции МВД России.

"По данным мониторинга можно отметить, что у автовладельцев стала востребованной услуга по регистрации транспортных средств без фактической выдачи пластин государственных регистрационных знаков. С использованием этой процедуры в текущем году было зарегистрировано более 500 тыс. транспортных средств", - сказал собеседник агентства.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что при этом запас таких номеров в регистрационных подразделениях поддерживается на достаточном уровне. "В частности, для автомобилей - порядка 800 тыс., для прицепов - более 52 тыс., для мототранспортных средств - более 25 тыс., транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки (желтые номера) - практически 39 тыс.", - сказал собеседник.

В России с 1 января этого года вступил в силу федеральный закон, регламентирующий государственную регистрацию транспортных средств, положения которого предусматривают возможность проведения регистрационных действий как с выдачей государственных регистрационных знаков, так и без нее, с последующим изготовлением знаков, по желанию автовладельца, в уполномоченных организациях. При присвоении государственного регистрационного номера обеспечивается привязка кода региона на нем к субъекту регистрации владельца транспортного средства.