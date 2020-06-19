Ретейлеры отметили рост спроса на мороженое почти вдвое из-за жары

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Жаркая погода в июне на европейской территории России привела к росту продаж традиционного летнего лакомства - мороженого, спрос на которое вырос в 1,4-2 раза. Об этом ТАСС сообщили опрошенные продуктовые торговые сети, онлайн-ретейлеры и сервисы доставки продуктов.

"В первой половине июня по сравнению с первой половиной мая спрос на мороженое в "Пятерочке" и "Перекрестке" рос. Так, в магазинах "у дома" продажи мороженого увеличились более чем на 35%, в супермаркетах - почти на 30%. Например, в "Перекрестке" наилучшую динамику продемонстрировало порционное мороженое, востребованность которого выросла более чем на 40%", - отметил представитель Х5 Retail Group.

В "Ашане" 1-17 июня в сравнении с 15-31 мая на фоне жары спрос на мороженое вырос на 45%. В сети магазинов "Вкусвилл" рост спроса на мороженое наблюдают каждый раз при росте температуры, подтвердил представитель ретейлера. К 19 июня в сравнении с самой холодной неделей мая спрос на мороженое вырос в сети также на 40%. В "Магните" существенный рост спроса на мороженое начали отмечать еще в начале июня - продажи порционного мороженого выросли с 1 по 11 июня в полтора раза.

Еще более заметный рост спроса отметили онлайн-ретейлеры и сервисы доставки. Так, директор по развитию бизнеса в Ozon Елена Шульгина сообщила ТАСС, что жара привела к росту спроса на сезонное лакомство с 7 по 16 июня на 111% в годовом сопоставлении - предпочтение отдают сливочному пломбиру, крем-брюле и шоколадному мороженому, а также эскимо в шоколадной глазури и разнообразным сорбетам. "Самое любимое мороженое у пользователей Ozon - классический пломбир, к нему приобретают разнообразные сиропы и топпинги (+263%), наиболее популярные: орех, кокос и карамель", - отметила она. Последователи здорового образа жизни тоже не отказывают себе в любимом лакомстве, но выбирают диетические сорта: продажи протеинового, безлактозного и соевого мороженого без сахара выросли на 112% в годовом сопоставлении.

Производитель "Чистая линия" в свою очередь отметил, что в жаркую погоду традиционно продается примерно в два раза больше мороженого по сравнению с дождливой и холодной погодой. "У нашей компании продажи больше на 32% (это и розница, и оптовые продажи), чем в прошлом году, но это скорее обусловлено в целом наращиванием доли бренда "Чистая линия". Наблюдается стремительный рост в канале онлайн-продаж (примерно в 4,5 раза)", - сообщил представитель интернет-магазина "Омолоко", принадлежащего бренду.

"Утконос Онлайн" существенный рост спроса на мороженое зафиксировал начиная с прошлой недели: покупатели заказывали мороженного на 26% больше в штучном выражении, чем неделей раньше. При этом рост спроса на лакомство к аналогичному периоду 2019 года составил 141%.

Квас и домашнее мороженое

В этом году ретейлеры регистрируют также рост интереса покупателей к таким летним напиткам, как квас. Так, представитель "Утконоса" Юлия Володяева, отметила, что недельный прирост продаж кваса в натуральном выражении составил 107%, а к 2019 году - 121%.

Клиенты Wildberries из напитков в жару также предпочитают квас (спрос на него вырос с 1 по 17 июня в сравнении с аналогичным периодом в мае почти в 8,5 раза), газированные напитки (почти в 4 раза), тонизирующие кофейные напитки (почти в 2 раза), а также освежающие соки - рост на 26%. Также онлайн-площадка отмечает рост интереса покупателей к формам для изготовления домашнего мороженного (рост продаж более чем в 2 раза), формочкам для льда (рост почти в 1,5 раза), а также к мороженицам и палочкам для мороженного (+15%).

На Ozon, как отмечают аналитики онлайн-площадки, многие покупатели также отдают предпочтение домашнему мороженому - продажи морожениц в июне выросли на 109% в годовом сопоставлении, а стационарных блендеров - на 68%. Кроме того, пользователи покупают необходимые аксессуары - продажи ложек для мороженого в июне выросли на 103%.

Аномально жаркая погода на европейской части РФ сохранится до конца недели, сообщили ранее в Росгидромете. На большей части территории Центрального федерального округа с 17 по 20 июня ожидается жаркая погода со средней суточной температурой на 5-7 градусов выше нормы.