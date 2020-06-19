Ректор РАНХиГС ожидает снижения реального ВВП в 2020 году до 6%

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Падение реального ВВП РФ в 2020 году может составить около 6% при завершении масштабных карантинных мероприятий во втором квартале и сохранении цен на нефть в диапазоне $30-35 за баррель до конца года. Об этом в интервью ТАСС рассказал ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимир Мау.

"Разработанный в РАНХиГС базовый сценарий предполагает завершение острой фазы пандемии и масштабных карантинных мер во втором квартале 2020 года, хотя в отношении отдельных отраслей, не имеющих ключевого значения для динамики ВВП, ограничения могут действовать и дольше; и сохранение нефтяных цен во втором полугодии 2020 года в диапазоне $30-35 за баррель. При таких условиях падение реального ВВП в 2020 году может составить порядка 6%", - отметил ректор РАНХиГС.

По его словам, снижение инвестиций в российскую экономику может составить около 8%, а розничного товарооборота - около 7%. "Примерно на треть упадет экспорт. Безработица на пике, который придется на конец второго - третий квартал 2020 года может достигнуть 7% по методологии МОТ (Международной организации труда - прим. ТАСС), но к концу года начнет снижаться", - добавил Мау.

Реальные доходы населения благодаря выплатам в рамках реализации поручений президента РФ Владимира Путина из январского послания и мерам антикризисных пакетов снизятся в пределах 3%, указывает Мау. "Поддержанию реальных доходов населения способствует также сохранение низких темпов инфляции на уровне 3,5-4% и умеренная девальвация рубля, которая составит 10-15% за год", - сказал он.

По его словам, в этой ситуации Банк России может проводить достаточно мягкую денежно-кредитную политику и продолжить снижение ключевой ставки до конца года еще на 50-100 базисных пунктов, до 4,5-5% годовых.

Мау также отметил, что несмотря на ускорение роста экономики в 2021 году, уровень экономических показателей 2019 года вряд ли будет достигнут. "Ожидается относительно быстрый рост, который, при ценах на нефть на уровне $35-45 за баррель, может достигнуть 3,5-4,5%. Также вырастут инвестиции в основной капитал. Они составят около 5,5-6,5%. Реальные доходы населения увеличатся на 4-4,5%, экспорт - на 15-25%. Однако уровень 2019 года вряд ли в полной мере будет достигнут", - сказал экономист.