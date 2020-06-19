РФПИ оценивает снижение ВВП России в 2020 году в 4-5%

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Снижение ВВП России в 2020 году с учетом пандемии коронавируса может составить 4-5%. Такую оценку высказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью РБК, опубликованном в пятницу.

"Мы моделируем различные сценарии, в том числе с учетом вируса, эффекта на ВВП. Прогноз МВФ - минус 3% мирового ВВП в этом году. У нас прогноз более жесткий - падение до 7%. При этом по России мы считаем, что падение будет меньше, около 4-5%", - сказал Дмитриев.

Глава РФПИ также отметил, что в настоящий момент рано делать прогнозы по объему прямых инвестиций в Россию в 2020 году. "Это не только вопрос российской экономики, это вопрос в том числе наличия средств в суверенных фондах и в других странах - а там эти средства в том числе направляются на решение задач с пандемией", - пояснил Дмитриев.

Он добавил, что РФПИ планирует сохранить объем инвестиций в текущем году на уровне 2019 года, когда они составили 350 млрд рублей.