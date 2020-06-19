"Вертолеты России" начали серийное производство арктического вертолета

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" начал серийное производство арктических вертолетов Ми-8АМТ. Об этом говорится в релизе компании.

"Улан-Удэнский авиационный завод выпустил первую машину, которая готова к передаче в эксплуатацию. Вертолет Ми-8АМТ в арктическом исполнении завершил программу летных испытаний и прошел процедуру приемки независимой инспекции Росавиации. Одна из главных особенностей машины - разработанная Национальным центром вертолетостроения (НЦВ) "Миль и Камов" уникальная система подогрева агрегатов трансмиссии, благодаря которой возможен оперативный запуск двигателей при крайне низких температурах, даже если борт длительное время находился в условиях безангарного базирования на открытом воздухе", - говорится в сообщении.

Устойчивым к крайне низким температурам вертолет также делают улучшенная теплозащита грузовой кабины, теплоизоляционные шторы в сдвижной двери и створках кабины, а в системах вертолета установлены морозоустойчивые тефлоновые шланги вместо резиновых.

"Вертолет оснащается дополнительными топливными баками, позволяющими летать на большие расстояния, что очень важно для малонаселенных северных районов. Дальность полета арктического Ми-8АМТ составляет до 1400 км. Также на машину может устанавливаться система аварийного приводнения для полетов над обширной водной поверхностью арктической зоны", - говорится в сообщении компании.

Генеральный директор "Вертолетов России" Андрей Богинский отметил, что первая машина сейчас уже готова к передаче заказчику. Кроме того, холдинг ведет переговоры с рядом потенциальных российских заказчиков.