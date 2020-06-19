Сбербанк ввел комиссию в 1% за переводы через банкоматы

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Сбербанк со 2 июня ввел комиссию на внутрибанковские переводы в устройствах самообслуживания банка, сообщил ТАСС представитель Сбербанка. Как следует из информации на сайте банка, комиссия за переводы через банкомат составляет 1%.

"Со 2 июня Сбербанк изменил тарификацию денежных переводов внутри банка. Изменения в первую очередь коснулись денежных переводов в "Сбербанк Онлайн" и sms-банке. Также изменились условия по переводам в устройствах самообслуживания банка, в которых проходит около 1% всех операций", - сообщил ТАСС представитель банка.

Он отметил, что подавляющее большинство клиентов используют "Сбербанк Онлайн" и sms-банк для совершения операций.

Российские банки отменили комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка - так называемый банковский роуминг. Соответствующий закон вступил в силу с 14 июня.

Сбербанк, где клиенты разных территориальных подразделений платили за переводы внутри Сбербанка комиссию в размере 1% от суммы перевода, принял решение с апреля начать поэтапную замену комиссий по внутрибанковским переводам между физическими лицами на услугу по безлимитному переводу средств по платной подписке. Подписка нужна, если клиент банка переводит больше 50 тыс. руб. в месяц. При отсутствии подписки будет взиматься комиссия в размере 1%, но не более 1 тыс. рублей.

При этом глава банка Герман Греф неоднократно заявлял, что отмена комиссии за межрегиональные денежные переводы между счетами граждан в одном банке может убить конкуренцию в банковском секторе.