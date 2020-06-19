Новый порядок согласования "закрытых" закупок для госнужд вступит в силу с 1 июля

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Новый порядок согласования возможности проведения "закрытых" закупок для государственных нужд, утвержденный Минфином РФ, вступит в силу с 1 июля 2020 года. Об этом говорится в материалах на официальном сайте Минфина.

"С 1 июля 2020 г. вступает в силу новый порядок согласования с контрольным органом возможности проведения "закрытых" закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Новый порядок детально регулирует вопросы направления заказчиком в контрольный орган обращения о согласовании проведения "закрытой" закупки, вопросы рассмотрения такого обращения и принятия решения о возможности либо об отказе в возможности проведения "закрытой" закупки. Устанавливаются исчерпывающие требования к процедурам и срокам их выполнения", - говорится в материалах.

Отмечается, что, в отличие от утрачивающего с 1 июля 2020 года силу прежнего порядка, новый порядок в целях правовой определенности устанавливает закрытый перечень оснований для отказа в согласовании проведения "закрытой" закупки, а также унифицированную форму, по которой заказчикам рекомендуется направлять обращения в контрольный орган.

Кроме того, Минфин разработал и внес в правительство РФ новый порядок согласования заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при признании закупки несостоявшейся. "Новый порядок будет применяться в отношении закупок, начальная (максимальная) цена контракта по которым превысит пороговые значения, определяемые этим документом, с 1 июля 2020 г. и вне зависимости от даты начала закупки (признанной несостоявшейся и по которой требуется получение соответствующего согласования)", - сообщает Минфин.