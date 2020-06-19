Доработанный план восстановления экономики направили Путину

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Проект общенационального плана восстановления экономики страны после его доработки направлен президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства.

"Проект общенационального плана восстановления экономики направлен президенту России Владимиру Путину, - говорится в сообщении. - Документ доработан по результатам совещаний у главы государства, встреч с предпринимателями и экспертами. Также план дополнен индикаторами, исходя из сценарных условий прогноза социально-экономического развития страны".

В правительстве подчеркнули, что в проект документа вошли меры, предложенные Госдумой и Совфедом, Общественной и Торгово-промышленной палатами, Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), "Деловой Россией" и "Опорой России", Общероссийским народным фронтом, а также представителями научного сообщества. Отмечается, что соответствующие инициативы были проработаны по итогам встреч, которые по поручениям Путина и премьер-министра РФ Михаила Мишустина провел первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Как заявила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, слова которой приводит пресс-служба кабмина, в социальный блок проекта общенационального плана вошло более 20 предложений верхней палаты парламента, большинство из которых направлено на социальную поддержку граждан, закрепление новых форм занятости, обеспечение финансовой устойчивости медицинских организаций и на модернизацию инфекционной службы. В свою очередь, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, слова которого также приводятся в пресс-релизе, отметил, что правительством было поддержано большинство предложений, внесенных депутатами на предварительных стадиях обсуждения. Об учете в проекте плана предложений бизнес-объединений сообщили, в свою очередь, президент РСПП Александр Шохин, председатель "Деловой России" Алексей Репик и глава ТПП Сергей Катырин.

Общественная палата РФ, по словам ее секретаря Лидии Михеевой, провела обсуждение национального плана, в том числе с привлечением региональных общественных палат и экспертов из регионов. "Люди, которые участвовали в обсуждении, ждут некоего прорыва, новой экономической политики", - цитирует Михееву пресс-служба правительства. Общероссийский народный фронт, как сообщил, в свою очередь, глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов, на встрече с экономическим блоком правительства обсуждал стимулирование самозанятости, поддержку фермерства, новые образовательные технологии и развитие внутреннего туризма.

Президенту потребуется время на ознакомление

Мишустин 2 июня представил Путину общенациональный план восстановления экономики. Президент предложил взять этот документ за основу и доработать в ближайшие недели, чтобы с начала июля приступить к его активной реализации. Позже Мишустин поручил Минэкономразвития до 19 июня доработать документ. Как заявил в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, после представления доработанного плана в Кремль "президенту потребуется какое-то время на ознакомление" с этим документом.