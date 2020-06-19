СМИ: Китай увеличит закупки сельхозпродукции США в рамках первой фазы торговой сделки

ТАСС, 19 июня. Пекин намерен увеличить закупки американской сельскохозяйственной продукции в рамках выполнения первой фазы торговой сделки с США. Как в пятницу сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на собственные источники, китайские власти приняли такое решение после состоявшихся на Гавайях консультаций.

В них участвовали член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и госсекретарь США Майкл Помпео.

По сведениям собеседников издания, Китай планирует увеличить закупки всех сельскохозяйственных товаров, в том числе бобовых и кукурузы, объем импорта которых из Соединенных Штатов сократился на фоне осложнения отношений между Пекином и Вашингтоном из-за вопроса о происхождении коронавируса нового типа.

Правительство КНР, пишет издание, попросило у государственных закупщиков сельхозпродукции приложить все усилия для выполнения обязательств китайской стороны в рамках первой фазы торговой сделки между США и КНР. Министерство коммерции КНР пока никак не прокомментировало поступившую информацию.

Ранее Помпео на своей странице в Twitter заявил, что Ян Цзечи во время встречи на Гавайях подтвердил выполнение Пекином своих обязательств по первой фазе торговой сделки.

В Госдепартаменте 17 июня сообщили, что на консультациях Помпео "подчеркнул необходимость полной прозрачности и обмена информацией для борьбы с продолжающейся пандемией [вызываемого новым коронавирусом заболевания] COVID-19 и предотвращения будущих вспышек". Он также указал на важность взаимности в торговле, вопросах безопасности и дипломатии.

Церемония заключения соглашения по первой фазе торговой сделки между двумя странами состоялась 15 января в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Китай, в частности, согласился увеличить закупки американской продукции на $76,7 млрд в течение первого года и на $123,3 млрд в течение второго года действия соглашения. Речь идет не только о сельскохозяйственной продукции, но и о других товарах. По словам Трампа, сделка позволит сократить торговый дефицит.