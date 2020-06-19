Многодетные семьи смогут летом путешествовать на поездах со скидкой 20%

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Многодетные семьи смогут с 19 июня до 31 августа путешествовать на поездах со скидкой 20%, говорится в сообщении РЖД.

Скидка распространяется на семьи с тремя и более детьми, младший ребенок в которых не достиг 18-летнего возраста. Предложение действительно и для индивидуальных поездок каждого из членов многодетных семей.

В пресс-релизе отмечается, что для получения скидки на поездки в течение всего лета одному из членов многодетной семьи нужно прийти в любую кассу "Федеральной пассажирской компании" и получить статус "Большая семья" в программе лояльности "РЖД Бонус". Для этого необходимо предъявить кассиру документы, удостоверяющие личность всех членов семьи, свидетельства о рождении детей или документы об их усыновлении, а также свидетельства о браке при необходимости регистрации супруга.

Приобрести билет по специальному тарифу "Большая семья" можно в железнодорожной кассе, на официальном сайте ОАО "РЖД", а также с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам", указав номер участника программы лояльности "РЖД Бонус".

В РЖД напомнили, что дети младше 5 лет путешествуют бесплатно (если ребенок не занимает отдельное место), а дети в возрасте от 5 до 10 лет - по детскому тарифу, который составляет 35% от стоимости взрослого.