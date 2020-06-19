Счетная палата в июле начнет проверку начисления выплат медикам

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Счетная палата РФ в июле начнет проверку начисления выплат медикам не только в региональных, но и в федеральных медицинских организациях, подведет итоги проверки в декабре, сообщила ТАСС замглавы контрольного ведомства Галина Изотова.

"Учитывая условия повышенной опасности и нагрузки, глава государства поручил направить всем медработникам, оказывающим помощь в условиях пандемии, финансовую поддержку в виде стимулирующих выплат. Теперь важно, чтобы эта поддержка была оказана своевременно и в полном объеме" - сказала Изотова.

"Счетная палата уже взяла этот вопрос под свой контроль. По поручению Государственной думы мы проведем проверку процесса начисления стимулирующих выплат в регионах, мониторинг возникающих проблем и оценку оперативности принятия необходимых решений. При этом мы решили несколько шире подойти к проверке, чем нам поручила Госдума: аудит охватит не только региональные, но и федеральные медицинские организации. Сейчас мы осуществляем подготовительный этап работы, непосредственно приступить к проверке планируем в июле, а подвести итоги в декабре текущего года", - добавила она.

По словам Изотовой, подавляющее большинство регионов до сих пор не выполнили в полной мере майский указ президента РФ Владимира Путина от 2012 года по доведению зарплат врачей до 200%, а среднего и младшего медперсонала - до 100% от средней заработной платы в регионе.

"Счетная палата ежегодно отмечает невыполнение этих показателей. К 2020 году зарплаты ни одной из категорий медработников не удалось повысить до целевых значений. Показателей по средней зарплате врачей не достигли 20 регионов, по среднему медперсоналу - 11 регионов. Хуже всего ситуация с зарплатами младшего медицинского звена, с их повышением не справились 48 регионов", - сказала Изотова.

Изотова напомнила, что 21 июня Россия отмечает День медицинского работника. "Это праздник тех, кто ежедневно стоит на страже нашего здоровья, а сегодня находится "на передовой" борьбы с пандемией, спасая жизни и рискуя своими. Безусловно, в текущих условиях первоочередная задача - обеспечить медикам достойный уровень оплаты труда. К сожалению, пока этот вопрос стоит достаточно остро", - заключила замглавы Счетной палаты.