Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию о доступе к спорным объектам в Иране

ВЕНА, 19 июня. /ТАСС/. Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (СУ МАГАТЭ) принял в пятницу проект резолюции "евротройки" (Великобритания, Франция, Германия) с требованием к Ирану предоставить доступ к двум объектам, где агентство подозревает возможное хранение незаявленного ядерного материала. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на дипломатический источник. Эту информацию подтвердил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

В пятницу СУ МАГАТЭ, который состоит из 35 государств-участников, по созыву председателя собрался в очном формате, чтобы проголосовать по проекту резолюции по Ирану, которые внесли Великобритания, Германия и Франция.

По словам Ульянова, Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с призывом к Ирану предоставить доступ к двум площадкам, которые хочет посетить агентство. "Россия и Китай голосовали против. Мы - за то, чтобы МАГАТЭ и Иран урегулировали эту проблему, но считаем, что резолюция может ее только усугубить", - написал Ульянов в Twitter.

Ранее постоянный представитель КНР при международных организациях в Вене Ван Цюнь заявил, что Китай не согласен с докладом генерального директора МАГАТЭ о призыве предоставить доступ к двум объектам в Иране и выступает против проекта резолюции "евротройки" на эту тему, которая в случае принятия может нанести ущерб ядерной сделке.

СУ МАГАТЭ в четверг рассмотрел распространенный 5 июня среди государств-членов доклад гендиректора агентства Рафаэля Гросси с призывом к Ирану предоставить доступ к двум объектам, где, согласно предположениям, может храниться незаявленный ядерный материал. Затем соответствующий проект резолюции на рассмотрение СУ МАГАТЭ внесли страны "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция). Постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади призвал членов совета проголосовать против этого документа.

Гариб Абади пояснил, что эта тема относится к предположениям 17-летней давности и была закрыта на СУ МАГАТЭ в 2015 году. В ходе технических брифингов также было указано, что эти объекты представляют собой ферму и пустыню. Кроме того, Иран не намерен предоставлять автоматический доступ к этим объектам на основании голословных обвинений со стороны его противников.

В новость были внесены изменения (12:23 мск) — меняется источник в заголовке, добавлено заявление постпреда РФ в Вене.