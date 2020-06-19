Utair будет рассаживать не выбравших заранее места пассажиров через одного

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 июня. /ТАСС/. Авиакомпания Utair запустила систему автоматической рассадки пассажиров через одного в случае, если они заранее не выбрали место в самолете. В результате один пассажир будет сидеть у окна, а второй рядом с проходом, сообщает в пятницу пресс-служба перевозчика.

"Utair внедрил новую систему рассадки на борту на всех рейсах, которая поможет пассажирам соблюдать дистанцию. Если пассажир не выбрал место заранее, то система автоматически закрепляет за ним при регистрации места через одного - у окна и прохода", - сказано в сообщении.

По словам руководителя отдела обслуживания в аэропорту департамента пассажирского опыта Utair Игоря Дубина, главная задача авиакомпании - обеспечить безопасный и спокойный перелет пассажиров. "Из-за коронавируса мы ввели новую систему рассадки, которая помогает пассажирам минимально контактировать с соседями по рейсу. Это особенно удобно для пассажиров, путешествующих в одиночку. А те, кто летит с семьей или друзьями, могут, как и раньше, выбрать места рядом - при регистрации на сайте авиакомпании или на стойке в аэропорту вылета", - отметил он.

В пресс-службе отметили, что во время полета экипаж использует санитайзеры, перчатки и защитные маски. На всех рейсах авиакомпании есть противоэпидемические средства, а самолеты ежедневно обрабатывают дезинфицирующими средствами.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний". В 2019 году перевезла более 7,7 млн человек.