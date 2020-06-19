Роскачество рассказало, на что нужно обратить внимание при выборе черешни

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Роскачество составило рекомендации по выбору черешни и советует в первую очередь обращать внимание на состояние черешков у ягод. Об этом говорится в сообщении организации.

"При выборе черешни, в первую очередь, нужно обратить внимание на наличие и цвет черешков. Во время хранения они первыми высыхают и меняют цвет с зеленого на коричневый. Если черешки побурели и высохли, значит черешня долго хранилась и уже не будет такой сочной и полезной, как свежая", - отмечается в сообщении.

Как напоминают эксперты, сами плоды черешни не должны быть засохшими и сморщенными, а также поврежденными, побитыми, помятыми или лопнувшими. По данным Роскачества, размер плодов практически не влияет на их вкус. При этом покупатели во многих странах предпочитают покупать более крупную черешню, и ее стоимость, как правило, значительно выше.

Цвет черешни не является показателем спелости, однако неравномерный окрас плодов в одной партии или упаковке говорит о ее невысоком качестве, считают специалисты. Разный цвет плодов в одной упаковке означает, что либо черешню собирали неаккуратно, снимая недозревшие плоды вместе с вызревшими, или в партии смешаны разные сорта, а значит у отдельных плодов может быть разный вкус и при хранении они будут вести себя по-разному.

Также нельзя покупать влажную, подгнивающую или заплесневевшую черешню. Если даже небольшая часть плодов в упаковке повреждена, гниль или плесень быстро распространится на все окружающие плоды.

Хранить черешню нужно в холодильнике, при этом желательно предотвратить контакт с избыточной влагой. Непосредственно перед употреблением черешню необходимо помыть теплой водой.

Откуда привозят черешню

Как отметили в Роскачестве, с мая по август основной объем черешни на российском рынке представлен продукцией из Азербайджана и Турции. Также в этот период самых массовых поставок в Россию черешню привозят из Молдовы, Армении, Узбекистана, Ирана, Беларуси, Сербии. Российский Дальний Восток и Восточная Сибирь практически круглый год импортируют черешню из Китая.

"Присутствие черешни из Узбекистана на российском рынке обычно сильно преувеличивается. У потребителей сложилось мнение, что узбекская черешня вкуснее, поэтому продавцы на рынках часто подменяют "родину" турецкой черешни на более любимую покупателями", - приводятся в сообщении слова генеральный директор Ягодного союза Ирина Козий.