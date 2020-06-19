Около 600 тыс. ипотечных кредитов выдадут в России в первом полугодии 2020 года

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Около 600 тыс. ипотечных кредитов будет выдано в первом полугодии 2020 года на территории РФ. Такой прогноз дал в пятницу руководитель аналитического центра ДОМ.PФ Михаил Гольдберг на онлайн-конференции ИД "Коммерсантъ" "Пути выхода из пандемии для девелоперов".

"Конечно, еще рано подводить итоги, но, по моим оценкам, в первом полугодии этого года будет выдано примерно 550-600 тыс. ипотечных кредитов на сумму более 1 трлн 300 млрд рублей. Эти показатели находятся на уровне прошлого года", - сказал он.

Гольдберг напомнил, что в апреле 2020 года произошло некоторое снижение спроса. "Но, по моим оценкам, в мае и июне снижение будет полностью наверстано", - добавил он. Эксперт подчеркнул, что меры поддержки государством, особенно льготная ипотека под 6,5%, оказались крайне эффективными.

16 июня генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко в эфире телеканала "Россия-24" высказывал мнение, что порядка 1 млн ипотечных кредитов может быть выдано в России по итогам 2020 года.

По данным ЦБ РФ, всего за 2019 год выдано почти 1,27 млн ипотечных кредитов, что на 13,7% меньше по сравнению с 2018 годом (1,471 млн).

Согласно федеральному проекту "Ипотека", который входит в состав нацпроекта "Жилье и городская среда", до конца 2024 года ставки по ипотеке должны достичь 7,9% годовых, при этом число выдаваемых кредитов на покупку жилья на первичном рынке в 2024 году должно составить 1,13 млн.