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Европарламент призвал саммит ЕС утвердить план восстановления экономики на €750 млрд

Также ЕП призвал утвердить проект следующего семилетнего бюджета на 2021-2027 годы

БРЮССЕЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Глава Европарламента (ЕП) Давид Сассоли, выступая на онлайн-саммите ЕС, призвал в пятницу глав государств и правительств сообщества утвердить план восстановления экономики Евросоюза на €750 млрд и проект следующего семилетнего бюджета на 2021-2027 годы.

"Фонд восстановления ЕС, предложенный Еврокомиссией - это очень хорошая отправная точка, мы надеемся, что саммит примет его, и мы приступим к переговорам [по деталям этого проекта]. Этот фонд и будущий бюджетный план должен стать двигателями восстановления экономики ЕС", - заявил Сассоли на пресс-конференции.

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