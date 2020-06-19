Пекин готов к диалогу с Вашингтоном по проблеме работающих на биржах США компаний из КНР

ШАНХАЙ, 19 июня. /ТАСС/. Китай готов работать с США над разрешением проблем, связанных с размещением акций компаний из КНР на американском фондовом рынке. Об этом заявил замглавы Комитета по контролю за ценными бумагами КНР Фан Синхай, выступая на открывшемся в Шанхае 18 июня двухдневном финансовом форуме Луцзяцзуй, сообщает в пятницу местный информационный ресурс "Ицай глобал".

"Наблюдательный совет по ведению финансовой отчетности публичных компаний в США говорит, что не может в настоящее время полностью провести аудит китайских бухгалтерских фирм. На самом деле, если сесть за стол переговоров и обсудить это, то можно найти решение", - сказал чиновник. "Мы готовы решить проблему", - заявил он.

В конце мая Сенат США поддержал законопроект, ужесточающий правила аудита в отношении иностранных компаний, размещающих на американских биржах свои акции. Документ предусматривает, в частности, необходимость предоставления этими компаниями доказательств, что они не контролируются иностранными правительствами. Наблюдательный совет по ведению финансовой отчетности публичных компаний также должен иметь возможность провести аудит компаний на протяжении трех лет, иначе размещение их акций будет запрещено. Китай опасается, что новые требования могут затронуть интересы его компаний.

По словам Фан Синхая, все это в конечном итоге негативно отразится, прежде всего, на американских инвесторах. Работа китайских компаний на фондовых рынках США отвечает интересам американских инвесторов, сказал чиновник, выразив надежду на сотрудничество США с Китаем в разрешении соответствующих проблем.