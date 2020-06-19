"Яндекс" построит новую штаб-квартиру на месте гостиницы "Корстон" в Москве

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. "Яндекс" представил проект новой штаб-квартиры, которая будет построена на месте гостницы "Корстон" в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе IT-компании.

"Яндекс" представил проект новой штаб-квартиры в Гагаринском районе Москвы, здание будет расположено на месте гостиницы "Корстон", - отметили в компании.

Там уточнили, что "здание будет аккуратно вписано в архитектурный облик района и сопоставимо по максимальной высоте с "Корстоном".

Территория штаб-квартиры и первые два этажа будут открыты для всех - там расположатся кафе, аптеки, салоны красоты и другие организации. Вокруг офиса появится общественное пространство. "Яндекс" также благоустроит территорию возле штаб-квартиры - между улицами Академика Зелинского и Академика Зельдовича появится зеленый парк.

Авторы проекта нового дома "Яндекса" - лондонское бюро PLP Architecture, в проектировании также участвуют российские бюро APEX и RTDA. Девелопер проекта - компания MR Group.

Общая площадь здания составит около 170 тыс. кв. м, максимальная высота - не более 75 м.

Демонтаж гостиницы "Корстон" должен начаться до конца 2020 года, стройка - после утверждения проектной документации и получения соответствующих разрешений.

"Яндекс" приобрел 20-этажную гостиницу и права на 4 га на улице Косыгина в конце 2018 года.

Сейчас "Яндекс" арендует 55 тыс. кв. м в бизнес-центре "Красная Роза" на улице Тимура Фрунзе и около 30 тыс. кв. м в комплексе "Аврора" рядом с Павелецким вокзалом. "Яндекс.Маркет" снимает 3,9 тыс. кв. м в коворкинге Workki на Зубовском бульваре и 15,8 тыс. кв. м в Lotte на Новом Арбате. Кроме того, в январе 2020 года "Яндекс" арендовал около 18 тыс. кв. м в башне "Око" на территории "Москва-Сити".