Путин проведет совещание с представителями пострадавших от пандемии отраслей экономики

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание в режиме видеоконференции с представителями различных отраслей экономики, пострадавших от пандемии коронавируса. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Будет видеоконференция с представителями различных отраслей экономики, которые столкнулись с последствиями коронавирусной эпидемии", - сказал Песков. По его словам, на совещании будут доклады главы Минздрава Михаила Мурашко, главы Минпромторга Дениса Мантурова, представителей других ведомств и структур, в мероприятии будут также участвовать представители интернет-магазинов, сетевых торговых компаний, фармацевтических компаний и другие.

Также президент в течение дня проведет много телефонных переговоров, добавил пресс-секретарь.