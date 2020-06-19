Глава ЕЦБ заявила о резком спаде экономики ЕС

БРЮССЕЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Экономика ЕС уже переживает драматический спад, объем которого может превысить 13% в годовом исчислении во втором квартале 2020 года, заявила, в пятницу, выступая на онлайн саммите ЕС глава Европейского Центробанка Кристин Лагард. О тезисах ее выступления журналистам сообщил европейский дипломат.

"Мадам Лагард заявила о предстоящем резком, драматическом спаде в экономике ЕС. Во втором квартале он составит 13% в пересчете на год, в целом в 2020 году - 8,7%. Она отметила, что экономический кризис еще не проявился в полной мере, в частности, еще не оформилось его влияние на рынок труда. Уровень безработицы может достичь 10% в этом году", - сообщил источник.

Она призвала лидеров как можно скорее согласовать предложенный Еврокомиссией фонд восстановления экономики ЕС, объемом 750 млрд евро, чтобы способствовать началу восстановления экономики.