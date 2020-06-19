Глава РТС ожидает в июле баланса на рынке бензина и снижения цен на него в опте

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Баланс спроса и предложения на рынке бензина, за которым последует снижение цен на топливо в опте может произойти в июле. Об этом сообщил ТАСС президент "Российского топливного союза" Евгений Аркуша.

"Обещали, что все придет в соответствие на этой неделе, но ничего нет. Скорее всего, это будет (урегулирование ситуации на рынке бензина - прим. ТАСС) уже в июле", - сказал он.

При этом цены в рознице не должны вырасти выше уровня инфляции, но задача регулятора и отрасли - "нарастить производство и обеспечить баланс спроса и предложения, при котором оптовые цены пойдут вниз и придут в соответствие с существующими розничными ценами", считает глава союза.

Насыщение рынка топливом для полного покрытия спроса со стороны потребителей может произойти к началу июля, поддерживает управляющий партнер компании "Петролеум Трейдинг" Максим Дьяченко.

"Насыщение рынка, чтобы были покрыты полностью потребности, займет где-то до конца месяца, так что цена оптовая может еще несколько подрасти. При этом регуляторы делают все, чтобы это не сказалось на розничных ценах", - считает он.

Острого дефицита нет, поскольку на бирже продается лишь около 15-20% от всего производства бензина, подчеркнул Дьяченко.

"Есть неудовлетворенный спрос. Если в таких терминах понимать дефицит, то да - дефицит есть. Хотя нет такого, чтобы заправки останавливались", - сказал Аркуша.

О причинах роста цен

По мнению собеседников ТАСС, основная причина роста оптовых цен на бензин - недостаток предложения на рынке. Во время падения спроса в апреле из-за карантинных ограничений ряд нефтеперерабатывающих заводов был отправлен на профилактический ремонт. Однако в начале июня режим самоизоляции был снят, что стало неожиданностью для участников рынка. В результате спрос на бензин значительно превысил предложение.

При этом рост цен в первую очередь на Аи-95 бензин объясняется тем, что новые автомобили в качестве топлива в основном используют этот вид топлива или более высокооктановый бензин, а не Аи-92, пояснил Максим Дьяченко.

Источник ТАСС в отрасли также подчеркивает, что спрос после снятия карантинных ограничений начал расти более высокими темпами, чем ожидалось. Производство не успевает за этим ростом. Негативно повлияло на ситуацию на рынке и сокращение нормативов биржевых продаж.

"Формально получается производители нормативы выполняют, а тем не менее рынку топлива явно не хватает", - сообщил собеседник ТАСС.

Свою роль в недостатке топлива сыграл и запрет импорта нефтепродуктов в Россию из-за рубежа, поскольку это решение было принято в конце мая на фоне резкого роста спроса, сказал президент "Российского топливного союза" Евгений Аркуша.

"Но ФАС держит руку на пульсе. Думаю в ближайшее время ситуация должна решиться", - подытожил Дьяченко.

Был ли сговор на рынке?

В четверг Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ сообщила о начале проверки рекордного роста биржевых цен на автомобильный бензин Аи-95. Ведомство допускает, что возможен сговор на рынке бензина, виновных ждут санкции по антимонопольному или уголовному законодательству.

При этом петербургская товарная биржа регулярно предоставляет антимонопольному ведомству всю необходимую информацию по проходящим на ней торгам.

"Мы в ФАС на регулярной основе предоставляем всю информацию, которую они у нас запрашивают. Они у нас запрашивают столько, что в принципе имеют абсолютно полную информацию обо всем, что происходит на бирже", - пояснил управляющий директор по рынку нефтепродуктов СПбМТСБ Павел Строков.

Заявление ФАС о начале расследования на предмет сговора выступает скорее в качестве привлечения внимания к какому-либо факту, считает Строков.

"У нас настолько плотное общение идет каждый день, что это заявление как раз, наверное, декларирование какого-то факта, а не то, что они у нас что-то запросили. Я думаю, что это концентрация какого-то внимания", - заключил Строков.

О ситуации с ценой бензина

Цена Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в среду достигла своего исторического максимума - 56,75 тыс. руб. за тонну, а в четверг установила новый рекорд - 57,31 тыс. руб. за тонну.