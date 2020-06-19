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Пандемия коронавируса нового типа

Песков: Путин сообщит, когда примет решение по новым мерам поддержки

Ранее президент напомнил, что 1 июля истекает срок действия ряда мер, которые предпринимались властями из-за пандемии коронавируса

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Решения по новым мерам поддержки граждан и экономики пока не приняты, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Когда решение будет принято президентом [РФ Владимиром Путиным], он об этом сообщит, сейчас пока я ничего не могу сказать конкретного", - отметил представитель Кремля, отвечая в пятницу на вопрос журналистов о новых мерах поддержки граждан и экономики.

15 июня глава государства на совещании по поддержке экономики и социальных сфер напомнил, что 1 июля истекает срок действия ряда мер, которые предпринимались властями из-за пандемии коронавируса. Тогда Путин поручил правительству оперативно внести предложения по новым мерам поддержки, поскольку они будут необходимы на время восстановления экономики, рынка труда и привычного ритма жизни. Для примера президент приводил ситуацию, сложившуюся у работающих пенсионеров, которые из-за действующих еще во многих регионах ограничений, не могут выйти на работу, при этом закончится срок выплат им.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия коронавируса нового типа
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