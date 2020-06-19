Мосгорсуд прекратил производство по иску о блокировке Чемпионат.com

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Акционерное общество "Телеспорт груп" отозвало исковое заявление о блокировке на постоянной основе портала Чемпионат.com за нарушение авторских прав. Как уточнили ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда, соответствующий иск был подан против владеющего сайтом ООО "Рамблер групп", а производство по делу прекращено в пятницу.

"Московский городской суд прекратил производство по делу по иску АО "Телеспорт груп" к ООО "Рамблер групп" о защите авторских и (или) смежных прав на использование трансляций, записей, фрагментов записей трансляций чемпионата России по вольной борьбе 2019 года, размещенных на сайте www.championat.com в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, - сказала собеседница агентства. - В суд поступило ходатайство от АО "Телеспорт груп" об отказе от исковых требований к ООО "Рамблер групп".

"Телеспорт груп" просило ограничить доступ к сайту на постоянной основе из-за неоднократного и неправомерного размещения результатов интеллектуальной деятельности истца и взыскать с ответчика судебные расходы - госпошлину в размере 6 тысяч рублей. Иск касался размещения трансляций, записей и фрагментов записей чемпионата России по вольной борьбе 2019 года, проходившего в Сочи с 4 по 8 июля.

21 апреля Мосгорсуд удовлетворил заявление "Телеспорт груп" о принятии предварительных обеспечительных мер по иску, обязав Роскомнадзор прекратить создание технических условий для размещения, распространения и иного использования объектов авторских прав истца на портале.

Матчи чемпионата Италии

Это второй иск "Телеспорт груп" к Rambler. В конце октября 2019 года Мосгорсуд взыскал с интернет-холдинга в пользу компании более 1,5 млн рублей и расходы на уплату госпошлины и услуги нотариуса за нарушение прав на записи матчей чемпионата Италии по футболу.

Как отмечалось в иске, "Телеспорт груп" владеет исключительными правами на показ матчей чемпионата Италии по футболу сезонов 2018-2019, 2019-2020 и 2020-2021 годов. Истец просил взыскать 235 млн рублей за 47 случаев нарушения прав.