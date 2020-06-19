Выплаты в связи с пандемией получили родители более 25 млн детей

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Единовременные выплаты в 10 тыс. руб. семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет получили родители 20,75 млн детей, ежемесячные выплаты по 5 тыс. руб. семьям с детьми в возрасте до 3 лет перечислены родителям 4,37 млн детей. Таким образом, дополнительную финансовую поддержку в период пандемии получили родители более чем 25 млн детей, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Минтруда.

"Дополнительную поддержку в период эпидемии получили родители свыше 25 млн детей. Ежемесячные выплаты по 5 тысяч рублей перечислены на 4,37 млн детей до 3 лет. Единовременные выплаты по 10 тыс. рублей перечислены родителям 20,75 млн детей", - рассказали в Минтруде.

Как напомнили в пресс-службе Минтруда, выплаты на детей до 3 лет и выплаты на детей от 3 до 16 лет можно оформить дистанционно через портал Госуслуги. Эти выплаты не облагаются налогом и не учитываются при назначении других мер социальной поддержки.

"Всего родителям, воспитывающим детей в возрасте от 0 до 16 лет, было перечислено свыше 270,2 млрд рублей. 207,5 млрд направлены на единовременные выплаты семьям с детьми от 3 до 16 лет. 62,7 млрд рублей перечислено на выплаты по 5 тыс. рублей в течение апреля-июня родителям детей в возрасте до 3 лет", - передает пресс-служба слова министра труда и социальной защиты Антона Котякова.