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ЦБ видит риск значимого отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году

Банк России также фиксирует снижение процентных ставок по депозитам и ипотеке

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Банк России видит риск значимого отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году, следует из сообщения регулятора по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ.

"В условиях преобладающего влияния дезинфляционных факторов существует риск значимого отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году. Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и удержание годовой инфляции вблизи 4%", - указано в сообщении регулятора.

Годовая инфляция в России на 15 июня по предварительным прогнозам составила около 3,1% и продолжит снижаться.

"Влияние на цены произошедшего в марте ослабления рубля и временного повышенного спроса на отдельные группы товаров исчерпано. По предварительным данным на 15 июня, годовая инфляция составила около 3,1%. В ближайшие месяцы динамику потребительских цен будет дополнительно сдерживать укрепление рубля, наблюдавшееся в мае - начале июня на фоне стабилизации мировых финансовых рынков и роста цен на нефть. Текущая месячная инфляция в годовом выражении продолжит снижаться", - указывает ЦБ РФ.

Падение ставок по депозитам и ипотеке

Банк России фиксирует снижение процентных ставок по депозитам и ипотеке, а также видит условия для продолжения этой тенденции.

"Снизились процентные ставки по депозитам и ипотечным жилищным кредитам. <…> Принятые Банком России решения о снижении ключевой ставки и произошедшее существенное уменьшение доходностей на рынке ОФЗ создают условия для снижения процентных ставок на других сегментах финансового рынка в дальнейшем. Это, наряду с мерами правительства, а также другими мерами Банка России поддержит кредитование, в том числе в наиболее уязвимых секторах экономики", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем возросшие кредитные риски в реальном секторе экономики оказывают повышательное давление на процентные ставки, а также приводят к ужесточению неценовых условий кредитования в ряде сегментов рынка, указывают в ЦБ.

Снижение доходности ОФЗ

Доходности облигаций федерального займа (ОФЗ) и корпоративных облигаций опустились ниже уровней начала года, что в том числе связано с проводимой ЦБ денежно-кредитной политикой.

"Денежно-кредитные условия, после некоторого ужесточения в марте-апреле, несколько смягчились в мае-июне. Доходности ОФЗ и корпоративных облигаций опустились ниже уровней начала текущего года, в том числе под влиянием проводимой денежно-кредитной политики", - отмечается в сообщении.

В регуляторе также подчеркнули, что страновая премия за риск уменьшилась во многом под влиянием улучшения ситуации на глобальных финансовых и товарных рынках.

Экономическая активность в РФ

Ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, на фоне падения спроса оказывают более длительное негативное влияние на экономическую активность в РФ, чем предполагалось в апреле.

"Часть принятых ограничительных мер продолжает действовать. Наряду с существенным падением внешнего спроса это оказывает более длительное негативное влияние на экономическую активность, чем Банк России предполагал в апреле", - отмечает регулятор.

В то же время поэтапное снятие ограничений в мае-июне способствует постепенному восстановлению секторов, ориентированных на потребление. Однако опросы по-прежнему отражают сохранение осторожных настроений бизнеса, указывается в сообщении.

В пятницу регулятор принял решение о снижении ключевой ставки сразу на 100 базисных пунктов, до 4,5%. Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 24 июля 2020 года.

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Россия
ЦБ снизит ставку по кредитам на поддержку МСП и занятости населения до 2,5%
Ставка будет снижена с 22 июня
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