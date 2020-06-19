Рубль почти не отреагировал на решение ЦБ РФ о снижении ключевой ставки

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Курс рубля в ходе валютных торгов Московской биржи практически не отреагировал на решение Банка России о снижении ключевой ставки сразу на 1 п. п., до 4,5% и находился на отметке в 69,5 рубля за доллар и 77,83 рубля за евро, свидетельствуют данные биржи на 13:30 мск.

К 13:40 мск рубль немного ослаб к доллару США и евро. Так, доллар торговался на уровне 69,56 рубля (-0,4%), а евро - 77,88 рубля (-0,5%).

По состоянию на 13:50 мск, доллар снижался до 69,39 рубля (-0,7%), а евро - до 77,74 рубля (-0,7%).

Российский фондовый рынок также слабо отреагировал на решение ЦБ РФ. Индекс Мосбиржи находился на уровне 2758,77 пункта (+1,3%), при максимальной отметке торгов в 2765,5 пункта. Индекс РТС рос до 1252,28 пункта (+1,8%).

Ранее Банк России снизил ключевую ставку на 1 п. п. - до 4,5% годовых.