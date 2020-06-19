Прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Севастополем откроют 1 июля

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Компания "Гранд Сервис Экспресс" 1 июля запустит поезда "Таврия", которые будут следовать из Санкт-Петербурга в Севастополь с остановкой в Москве. Об этом говорится в сообщении перевозчика. Продажи билетов по этому направлению начнутся 22 июня.

"С 1 июля поезд "Таврия" Санкт-Петербург - Севастополь будет следовать по маршруту с остановкой в Москве, на Казанском вокзале. Пассажиры из столицы получат возможность без пересадок добираться по железной дороге до Севастополя. Также Москва появится в расписании состава, следующего в обратном направлении - из Севастополя в Санкт-Петербург. Продажи билетов для посадки или высадки в Москве откроются 22 июня, доступны места в плацкартных и купейных вагонах", - говорится в сообщении "Гранд Сервис Экспресса".

На Казанский вокзал поезд будет прибывать в 22:25, стоянка будет длиться 53 минуты. Обратный поезд будет прибывать в Москву в 01:30.

С декабря 2019 года открыто постоянное железнодорожное пассажирское сообщение с Крымом по двум маршрутам: Москва - Симферополь и Санкт-Петербург - Севастополь. Двухэтажные "Таврии" из Москвы с вагонами-купе и спальными вагонами отправляются в Крым ежедневно с Казанского вокзала. Поезда из Санкт-Петербурга с плацкартными и купейными вагонами ежедневно отправляются с Московского вокзала.

"Гранд Сервис Экспресс" летом планирует значительно расширить количество маршрутов в Крым. С 30 июня планируется запустить сообщение между Симферополем и Екатеринбургом. Поезд будет отправляться раз в неделю по маршруту Казань - Саранск - Пенза - Балашов, а обратно - через Уфу, Самару, Саратов и Волгоград. Также с 29 июня планируется запустить сообщение между Симферополем и Кисловодском. Поезда будут курсировать два раза в неделю через Минеральные воды, Армавир, Краснодар. Более того, первый поезд из Санкт-Петербурга в Евпаторию отправится 1 июля.