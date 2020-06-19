ВТБ может улучшить условия по ипотеке после снижения ключевой ставки ЦБ

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Банк ВТБ рассматривает возможность улучшения условий по своим ипотечным продуктам на фоне решения Банка России снизить ключевую ставку до 4,5%. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Что нужно знать о ключевой ставке Центробанка

Главная цифра в экономике. Что нужно знать о ключевой ставке Центробанка

"После сегодняшнего решения ЦБ РФ мы рассматриваем возможность улучшения условий по ипотечным кредитам для наших клиентов. Окончательное решение будет принято банком позднее", - отмечается в сообщении.

В пятницу регулятор принял решение о снижении ключевой ставки сразу на 100 базисных пунктов, до 4,5%. Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 24 июля 2020 года.