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Динамика ключевой ставки Центробанка

ВТБ может улучшить условия по ипотеке после снижения ключевой ставки ЦБ

Она снижена до 4,5%

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Банк ВТБ рассматривает возможность улучшения условий по своим ипотечным продуктам на фоне решения Банка России снизить ключевую ставку до 4,5%. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

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"После сегодняшнего решения ЦБ РФ мы рассматриваем возможность улучшения условий по ипотечным кредитам для наших клиентов. Окончательное решение будет принято банком позднее", - отмечается в сообщении.

В пятницу регулятор принял решение о снижении ключевой ставки сразу на 100 базисных пунктов, до 4,5%. Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 24 июля 2020 года.

Теги
РоссияДинамика ключевой ставки Центробанка
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