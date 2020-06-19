Северную ягоду голубику начали впервые выращивать в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 19 июня. /ТАСС/. Садоводы Кабардино-Балкарии (КБР) посадили 56,5 га северной ягоды голубики и рассчитывают на первый урожай в 2020 году. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой Минсельхоза региона.

В хозяйствах всех категорий Кабардино-Балкарии ежегодно собирают свыше 5 тыс. т различных ягод - традиционно это земляника, малина, крыжовник, смородина. Садоводы уверены, что через несколько лет голубика будет занимать значительную долю в валовом сборе ягодной продукции республики.

"Садоводы Кабардино-Балкарии начали осваивать новую для региона культуру - голубику. На сегодняшний день голубика заложена на площади 56,5 га. Несмотря на то, что ее считают северной ягодой, кустарник неплохо приживается в Кабардино-Балкарии. Как отмечают аграрии, климатические условия республики подходят для возделывания голубики, но культура требует заботливого отношения", - говорится в сообщении.

Плодоносить культура начинает на 3-4 год, но уже к 5-6 годам куст может дать примерно до 8 кг ягод за сезон. Ягоды начинает созревать в июле, однако зреют они неравномерно, поэтому плодоношение может продолжаться до осени. В текущем году земледельцы планируют собрать на пробу небольшой урожай голубики, но этого будет достаточно, чтобы оценить вкусовые качества ягоды.

"На сегодня голубиководством занимается небольшое количество сельхозтоваропроизводителей республики, но есть уверенность, что новая отрасль садоводства станет экономически выгодным направлением, получит свое широкое развитие в регионе, и в ближайшие годы вкусная и полезная ягода будет поставляться в торговые сети не только Кабардино-Балкарии, но и далеко за ее пределы", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства КБР Хасана Сижажева.

По информации ведомства, возделыванием новой культуры уже заинтересовались многие земледельцы. Аграрии намерены продолжить закладку голубики осенью - это благоприятное время для посадки плодовых насаждений.