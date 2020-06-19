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Лукашенко нацелил Нацбанк на очередное снижение до конца июня ставки рефинансирования

Национальный банк Белоруссии с 20 мая снизил ставку рефинансирования до 8% годовых с 8,75% годовых

МИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает целесообразным до конца июня в очередной раз снизить ставку рефинансирования.

"Посмотрите и по ставке рефинансирования. Все страны ее активно снижают, пытаясь оживить свою экономику. Индекс потребительских цен у нас в параметрах прогноза социально-экономического развития, поэтому стоимость банковского кредита надо уменьшать активнее. Жду решений правительства и Нацбанка, не затягивая, до конца июня", - заявил Лукашенко, в пятницу на совещании по вопросам работы банковской системы, сообщает агентство БелТА.

Он указал на то, что премьер-министр и глава Нацбанка отвечают за рост ВВП и доходов населения, сдерживание цен."А с сегодняшнего дня председатель Нацбанка является главным помощником премьер-министра по выплате заработной платы и работе предприятий", - добавил Лукашенко.

Национальный банк с 20 мая 2020 года снизил ставку рефинансирования до 8% годовых с 8,75% годовых.

Очередное заседание правления НББ по денежно-кредитной политике, на котором принимается решение о снижении ставки рефинансирования, запланировано на 12 августа 2020 года.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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