ЦБ снизит ставку по кредитам на поддержку МСП и занятости населения до 2,5%

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. ЦБ с 22 июня планирует снизить ставку по кредитам, направленным на поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП) и на сохранение занятости, до 2,5% с 3,5% годовых, говорится в сообщении ЦБ.

"Банк России принял решение о том, что с 22 июня 2020 года процентная ставка по кредитам Банка России, направленным на поддержку кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, а также кредитования на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости, будет снижена с 3,5% до 2,5% годовых", - отмечается в сообщении.

Снижение коснется как вновь предоставляемых, так и ранее предоставленных кредитов с совокупным лимитом 500 млрд рублей.

В мае 2020 года регулятор также расширял меры поддержки кредитования субъектов МСП и кредитования на неотложные нужды в целях сохранения занятости. Тогда ЦБ принял решение включить в расчет лимита в рамках механизма поддержки кредитования компаний задолженность субъектов МСП по лизингу и факторингу. Кроме того, тогда ЦБ изменил механизм предоставления кредитов, направленных на поддержку бизнеса и сохранение занятости.