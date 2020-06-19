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ЦБ снизит ставку по кредитам на поддержку МСП и занятости населения до 2,5%

Ставка будет снижена с 22 июня

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. ЦБ с 22 июня планирует снизить ставку по кредитам, направленным на поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП) и на сохранение занятости, до 2,5% с 3,5% годовых, говорится в сообщении ЦБ. 

"Банк России принял решение о том, что с 22 июня 2020 года процентная ставка по кредитам Банка России, направленным на поддержку кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, а также кредитования на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости, будет снижена с 3,5% до 2,5% годовых", - отмечается в сообщении.

Снижение коснется как вновь предоставляемых, так и ранее предоставленных кредитов с совокупным лимитом 500 млрд рублей. 

В мае 2020 года регулятор также расширял меры поддержки кредитования субъектов МСП и кредитования на неотложные нужды в целях сохранения занятости. Тогда ЦБ принял решение включить в расчет лимита в рамках механизма поддержки кредитования компаний задолженность субъектов МСП по лизингу и факторингу. Кроме того, тогда ЦБ изменил механизм предоставления кредитов, направленных на поддержку бизнеса и сохранение занятости.

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