В Воронежской области построят завод по производству телевизоров

ВОРОНЕЖ, 19 июня. /ТАСС/. Воронежская компания "Синоквант" намерена к 2023 году построить в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Центр" завод жидкокристаллических (ЖК) телевизоров. Об этом сообщила журналистам в пятницу пресс-служба правительства Воронежской области по итогам заседания экспертного совета ОЭЗ "Центр" во главе с губернатором Александром Гусевым.

"Генеральный директор ООО "Синоквант" Михаил Етонов представил подробный инвестиционный проект. В Новоусманском районе на территории ОЭЗ "Центр" планируется развернуть новое высокотехнологичное производство электроники. Речь идет о выпуске ЖК-телевизоров свыше 1 млн единиц в год, на производстве будет создано почти 700 рабочих мест. Конец 2020 года - старт строительно-монтажных работ, первую очередь проекта планируют завершить весной 2022 года, вторую - летом 2023-го", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

По ее данным, инвестиции в проект превысят 600 млн рублей, на территории ОЭЗ "Центр" завод займет 5 га. Экспертный совет одобрил проект и получение компанией "Синоквант" статуса резидента ОЭЗ.

"Синоквант" работает в Воронежской области, производит жидкокристаллические и плазменные телевизоры, бытовую электронику, коммуникационное оборудование.

ОЭЗ "Центр" создана в Воронежской области в 2019 году, в ней зарегистрированы четыре резидента с проектами на общую сумму 7,5 млрд рублей, заявлено создание более 1,2 тыс. рабочих мест. В настоящее время власти Воронежской области одобрили проекты четырех ее резидентов: компания "Перфоград" построит завод по выпуску перфорированных листов за 365 млн рублей, "Балли" реализует проект по производству детского игрового, спортивного и паркового оборудования с инвестициями 1,5 млрд рублей, "ИК Масловский" откроет завод стеклопрепрегов, фольгированных диэлектриков и технических ламинатов за 5 млрд рублей, а Aeon создаст производство свежезамороженного хлеба за более 4,5 млрд рублей.