Мост через Тулому под Мурманском к терминалу Лавна построят к концу 2020 года

МУРМАНСК, 19 июня. /ТАСС/. Железнодорожный мост через реку Тулому под Мурманском к строящемуся терминалу Лавна по проекту МТУ (Мурманский транспортный узел) будет построен к концу 2020 года. Об этом заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в пятницу во время посещения технологической площадки по строительству моста.

"МТУ строится, реализуется, все в графиках, никаких срывов нет, и предпосылок к срывам мы не видим. <…> Мост по всем планам будет готов вместе с железнодорожным полотном до конца этого года. А решение по запуску поездов будем принимать по необходимости, потому что узел представляет собой глобальный проект, параллельно строится порт (Лавна - прим. ТАСС), запускать поезда надо куда-то", - сказал Чибис.

Генеральным подрядчиком проекта выступает ООО "Стройгазконсалтинг", функции субгенподрядчика по строительству моста выполняет АО "Ямалтрансстрой". Как отметил в пятницу генеральный директор "Ямалтрансстрой" Игорь Нак, в строительстве моста через Тулому применяются уникальные технологии, готовность объекта составляет более 84%. Уникальность заключается в том, что многие решения, которые применялись при строительстве этого моста, или новые, или необычные, в том числе те, которые были опробованы при строительстве Крымского моста.

Он добавил, что в связи с тем, что произошло под Мурманском с другим железнодорожным мостом, через реку Колу, который обрушился, при строительстве данного моста через Тулому будут приниматься дополнительные проектные решения. Он отметил, что запас надежности у строящегося через Тулому моста, в отличие от обрушившегося моста на реке Коле, колоссальный.

О проекте МТУ

Проект "Комплексное развитие Мурманского транспортного узла" (КРМТУ) реализуется в соответствии с Транспортной стратегией Российской Федерации до 2030 года, федеральным проектом "Морские порты России" в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года и включен в государственную программу Российской Федерации "Развитие транспортной системы", направление (подпрограмма) "Комплексное развитие транспортных узлов". Цель проекта: создание действующего круглогодично глубоководного морского хаба-центра по переработке грузов, интегрированного в международный транспортный коридор Север-Юг.

Проектом МТУ предусмотрено создание транспортной инфраструктуры на западном берегу Кольского залива, в том числе строительство угольного и нефтяного терминалов, проекты терминалов разрабатываются по отдельным проектам инвесторами.

Общий объем финансирования проекта МТУ, по данным правительства Мурманской области, составляет более 152 млрд рублей, из них 62,7 млрд рублей - средства федерального бюджета, 89,3 млрд рублей - внебюджетные источники. Стоимость строительства моста через Тулому оценивается в 5,8 млрд рублей. На объекте задействованы 1 469 человек, 147 единиц крупной строительной техники и 236 единиц прочей техники, обеспечивающей процесс строительства.