"Норникель" вложил более 5 млрд рублей в ликвидацию ЧП в Норильске

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. "Норникель" уже профинансировал работы по ликвидации аварии с разливом нефтепродуктов в Норильске на сумму около 5 млрд рублей, компания и дальше продолжит финансировать работы из собственных средств. Об этом сообщил президент "Норникеля" Владимир Потанин на совещании с участием президента РФ Владимира Путина о ходе ликвидации последствий разлива топлива в Красноярском крае.

"Более 200 специалистов компании, более 150 единиц техники ежедневно участвует (в ликвидации аварии в Норильске - прим. ТАСС). Более того, мы полностью финансируем эти работы, на сегодняшний день профинансировано около 5 млрд руб., и в дальнейшем мы, выполняя наше обещание, будем финансировать это, ни одного бюджетного рубля потрачено не будет", - сказал он.

На территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара 29 мая разлилось более 21 тыс. т нефтепродуктов на 180 тыс. кв. м грунта и в водоемы.

К ликвидации последствий ЧП были привлечены 630 специалистов Морской спасательной службы, МЧС, компаний "Норникель", "Газпром нефть" и "Транснефть-Сибирь", а также 278 единиц техники. Ежедневно на реке Амбарной устанавливают дополнительные боновые заграждения, которые не позволяют распространяться топливу по поверхности водоема.

Как сообщал ранее Потанин, "Норникель" в полном объеме проведет мероприятия по ликвидации ущерба в месте разлива нефтепродуктов под Норильском и рассчитывает, что эти меры позволят вернуть экосистему территории в нормальное состояние. Предварительную стоимость ликвидации ЧП компания оценила в сумму около 10 млрд руб. (или $150 млн).

Складирование собранного топлива

"Норникель" планирует завершить работы по сепарации и складированию водно-топливной смеси, собранной с загрязенных водных объектов после аварии в Норильске, в течение 2,5-3 месяцев, сообщил глава "Норникеля".

"Для нас сейчас наступает новый этап, возможно, еще более трудоемкий и длительный - мы приступаем к утилизации собранного грунта и водной смеси. Что касается водно-топливной смеси, то тут мы используем опыт наших нефтяников, они нам помогли со своими подрядчиками, мы сейчас занимаемся формированием проекта по перекачке этого топлива к месту сепарации, и в дальнейшем это будет разделено на топливо, которое в дальнейшем, можно даже будет использовать, и на воду, которую мы будет отдельно складировать в специально отведенные для этого емкости. Мы рассчитываем, что в течение 2,5-3 месяцев мы с этой проблемой справимся", - сказал Потанин.

По его словам, на месте аварии уже собрано более 100 тыс. тонн грунта, а также подготовлено мощностей еще на 100 тыс. тонн грунта. "По данному грунту у нас тоже есть планы по утилизации, связанные с гранулированием этой массы, - то, что нам рекомендавали специалисты МГУ как наиболее передовой и экологически комфортный способ", - добавил глава "Норникеля".

Внеплановая ревизия объектов

"Норникель" после аварии в Норильске выделил на ревизию своих объектов и укрепление защитных сооружений на них 2,5 млрд рублей дополнительных средств в 2020 году и 11 млрд рублей - в 2021 году.

"Мы сейчас проводим внеплановую ревизию всех наших объектов, в том числе совместно с Ростехнадзором, выявляем слабые места и проводим мероприятия по дополнительному укреплению защитных сооружений на этих объектах. Выделили на это дополнительные средства: в этом году планируем освоить 2,5 млрд рублей этих средств, на следующий год - еще 11 млрд (рублей)", - сказал он.

Потанин также добавил, что компания сохраняет планы по полному восстановлению причиненного ущерба и будет сотрудничать со всеми организациями, которые будут вовлечены в восстановление биологического разнообразия района. Эти работы, по словам Потанина, "Норникель" также полностью профинансирует.