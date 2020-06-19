"Газпром нефть" впервые отгрузила битум потребителям в Скандинавии

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Оператор битумного бизнеса "Газпром нефти" - "Газпромнефть - Битумные материалы" - впервые осуществил отгрузку битумов в страны Скандинавии. Первая партия дорожного битума объемом 3,1 тыс. тонн доставлена из Санкт-Петербурга в Норвегию на танкере-битумовозе Elizabeth J, сообщает компания.

"Газпром нефть" использовала для перевозки морские битумовозы, которые позволяют доставить продукцию в горячем состоянии и сразу же применять в строительстве. Сначала вяжущие в разогретом состоянии перевозятся автомобильным транспортом с Московского НПЗ "Газпром нефти" в порт Санкт-Петербурга, а затем в изолированных емкостях на танкере-битумовозе - по Балтийскому морю в страны Скандинавии.

"Развивая собственную логистическую сеть, "Газпром нефть" внедряет эффективные решения по отгрузке готовой продукции клиентам как в России, так и за рубежом. Комплексное использование автомобильного транспорта, кловертейнеров и наливных морских танкеров позволяет выстраивать наиболее оптимальные маршруты поставки и обеспечивает высокое качество битумов вне зависимости от сезонности или расстояния", - отметил генеральный директор "Газпромнефть - Битумные материалы" Дмитрий Орлов.

География поставок битума и битумопроизводных "Газпром нефти" сегодня охватывает все регионы России. Битумные материалы компании применяются в дорожном строительстве порядка 60 стран мира.